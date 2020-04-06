أكثر من 68 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا المستجد

باريس-سانا

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 68125 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق حصيلة تعدها وكالة فرانس برس.

وذكرت الوكالة أنه تم تشخيص أكثر من 1244047 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية منذ بدء تفشي وباء كوفيد19 ومن أصل هذه الإصابات شفي 238800 شخص حتى اليوم.

وتصدرت الولايات الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة بعد أن سجلت فيها 1082 حالة وفاة جديدة وإسبانيا 674 وبريطانيا 621 حالة وفاة.

وفي إيطاليا أحصيت في المجمل 15877 حالة وفاة من أصل 128948 إصابة وتم الإعلان عن 515 حالة وفاة و4316 إصابات جديدة اليوم وشفي 21815 شخصا وفق السلطات الإيطالية.