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فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة من لاعبيه من فيروس كورونا

2020-04-05

روما -سانا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم شفاء ثلاثة من لاعبيه من فيروس كورونا وفق نتائج الفحوصات الجديدة التي اجريت لهم.

وقال النادي في بيان رسمي:”نتائج الفحوصات للاعبين باتريك كوتروني والأرجنتيني جيرمان بيزيلا والصربي دوشان فلاهوفيتش لم تعد إيجابية بشأن فيروس كوفيد 19″.

وأعلن نادي فيورنتينا في آذار الماضي تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه لافتا إلى أن ثلاثة من الجهاز الفني في الفريق يخضعون لعلاج في المستشفى.

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي بليز ماتويدي ودانييلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي.

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