موسوي: الصين سباقة بمكافحة كورونا وتقديم المساعدات للدول الأخرى

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الصين هي السباقة في مكافحة فيروس كورونا وتقديم المساعدات”السخية” للدول الأخرى.

ونقلت وكالة فارس عن موسوي قوله اليوم:” لقد قدرنا دوما الصين في هذه الظروف الصعبة”مضيفاً أن “الصين حكومة وشعبا كانت السباقة في محاربة فيروس كورونا وتقديم مساعدات سخية لدول أخرى حول العالم”.

واعتبر أن شجاعة والتزام ومهنية الصين في احتواء فيروس كورونا جديرة بالثناء.

يذكر أن الصين أرسلت شحنات من المواد الطبية والصحية لإيران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.