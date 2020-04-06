357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة وفق فرانس برس وفاة 357 شخصا بوباء (كوفيد19) في المستشفيات مقارنة مع 441 في اليوم السابق ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889.

وقالت الوزارة إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من آذار ما يرفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 8078.

وفي جنوب أفريقيا أعلنت مجموعة صناعة الأسلحة “دينيل” أنها ستصمم أجهزة تنفس صناعي لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي للشركة في بيان “إن مهندسي الشركة في كل أفرعها يعملون على مدار الساعة لتطوير أجهزة تنفس صناعي وأن المستهدف إنتاجه في خطة الشركة لن يكون له حدود”.

وأضاف: “نحن في مرحلة مبكرة من المشروع ونأمل أن تكون المبادرة سببا في تخفيف الحاجة الملحة لأجهزة التنفس الصناعي التي تحتاجها المستشفيات الخاصة والعامة على السواء”.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا الى 1585 بينما سجلت 9 حالات وفاة حتى الآن.