الاديب حسن سامي يوسف يعلن عن مسابقة للقصة القصيرة للشباب

دمشق-سانا

إيمانا بقدرات الشباب وبضرورة خلق الفرص للموهوبين منهم أعلن الأديب والسيناريست حسن سامي يوسف عن مسابقة للقصة القصيرة للشباب دون سن الثلاثين عاماً.

وتتضمن شروط المسابقة ألا يتجاوز عدد كلمات القصة المشاركة 2000 كلمة وألا يقل عن 1000 كلمة دون أن تحدد موضوعا معينا بذاته بل أعطت للكتاب الشباب حرية اختيار الموضوع أو الظاهرة التي يريدون.

وتمنح المسابقة ثلاث جوائز مالية للنصوص الثلاثة الفائزة ويمكن للراغبين بالمشاركة إرسال نصوصهم القصصية إلى بريد الأديب يوسف الالكتروني حتى الخامس عشر من أيار القادم .

يذكر أن يوسف أقام في تشرين الثاني الماضي ورشة كتابة سيناريو لمجموعة من الشباب تم اختيارهم من خلال نصوص كتبوها وتقدموا بها للمشاركة في الورشة التي أقيمت لتعزيز دور الشباب في النهوض بواقع الدراما السورية وتطويرها.

والأديب يوسف حائز على درجة ماجستير في الفنون من الاتحاد السوفييتي سابقا عمل في وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما منذ عام 1973 وكتب العديد من الأفلام السينمائية منها “قتل عن طريق التسلسل” “الاتجاه المعاكس”و”بوابة الجنة” وللتلفزيون العديد من الأعمال منها شجرة النارنج ونساء صغيرات والندم ولديه إصدارات روائية ونقدية منها هموم الدراما ورسالة إلى فاطمة وبوابة الألم.