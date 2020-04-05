نحو 5 آلاف وفاة جراء كورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اليوم ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4934 بعد تسجيل 621 وفاة جديدة في أحدث حصيلة رسمية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات الإجمالي في البلاد بلغ 195524 فحصاً جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766 بالمقابل بينما تم تسجيل 1224 إصابة جديدة ليتجاوز عدد الإصابات الـ 17 ألفاً.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 120 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1309 وست حالات وفاة بالمجمل.

بدورها أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 270 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 11897 حالة بينما بلغ عدد المتوفين الإجمالي 204 أشخاص.

وفي أفريقيا أعلنت اثيوبيا تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا بعد أن كانت البلاد سجلت 43 حالة إصابة مؤكدة بالمجمل فيما أعلنت سلطات جنوب السودان عن أول إصابة بالفيروس على أراضي البلاد.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و5 وفيات ليصبح إجمالي الإصابات 961 والوفيات 61.

كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 22 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 152 بينما سجلت 69 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1320 إصابة.

وفي الكويت سجلت 77 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 556 حالة بينما أعلن في السعودية ارتفاع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 34 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 2385 حالة.

ووفقا لتعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية فقد أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 65272 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين وتم تشخيص أكثر من 1206480 إصابة في 190 دولة ومنطقة ومن أصل هذه الإصابات شفي 233300 شخص حتى اليوم.

وحسب الإحصاء ذاته تبقى إيطاليا الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة تليها إسبانيا حيث توفي 12418 شخصاً من أصل 130759 إصابة ثم الولايات المتحدة مع 8503 وفيات من أصل 312249 إصابة.