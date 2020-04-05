المؤسسات الخدمية في المحافظات مستمرة بحملات التعقيم والتنظيف

محافظات-سانا

تستمر المؤسسات الخدمية في المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لفيروس كورونا بالقيام بحملات النظافة والتعقيم وتشكيل لجان الأحياء وتوزيع المواد التموينية والسلل الغذائية.

ففي محافظة ريف دمشق نفذ المجلس المحلي في ضاحية حرستا حملة تعقيم وتنظيف واسعة بالتعاون مع المجتمع المحلي شملت الشوارع والسيارات والمحال التجارية وفي قرية المراح نفذ المجلس المحلي بالتعاون مع جمعية إحياء الوردة الشامية والأهالي حملة تعقيم شملت المرافق العامة والشوارع والمنازل حفاظا على نظافة القرية.

ونفذ المجلس المحلي في ضاحية عدرا العمالية بالتعاون مع جمعية نور حملة تنظيف وتعقيم للشوارع والأحياء والمرافق العامة بالضاحية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض ولاسيما وباء كورونا.

ونفذت بلدة حفير التحتا حملة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والجمعية الفلاحية والفعاليات الاقتصادية والأهالي لتنظيف ورش بعض الشوارع والمحال التجارية وفي أشرفية صحنايا تم القيام بحملة تنظيف في منطقة جامع الوهاب بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وفي حماة شكل مجلس مدينة سلمية لجان فرعية بكل حي من أحياء المدينة مهمتها الإشراف على كل خدمات الحي وتوزيع المواد التموينية بموجب البطاقة الالكترونية من المؤسسة السورية للتجارة للمواطنين منعا للازدحام والتجمعات في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وأوضح المهندس زكريا فهد رئيس مجلس مدينة سلمية لمراسل سانا أن تم تقسيم الأحياء إلى قطاعات وأن اللجان تستلم المواد التموينية من المؤسسة السورية وتوزعها في كل قطاع حسب الدور داعيا المواطنين للالتزام في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وفي بلدة كفراع وبمبادرة من عدة فعاليات أهلية في البلدة تم توزيع عدد من السلل الغذائية تضمنت مواد غذائية مختلفة تحتاجها الأسرة على عدة عائلات فقيرة كما تم توزيع الخبز مجانا إلى المنازل لمدة ثلاثة أيام في البلدة لحث الأهالي على عدم الخروج من منازلهم.

وفي محافظة السويداء وضعت منشأة دواجن السويداء خطة لتسيير سيارات جوالة محملة بالبيض يوميا لبيعها للمواطنين ضمن الأحياء بسعر قدره 2000 ليرة للصحن الواحد.

و في تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام المنشأة الدكتور طلعت نمر إلى أن الهدف من هذا الإجراء توفير المادة من المدجنة إلى المستهلك مباشرة بسعر التكلفة دون تدخل أي وسيط والمساهمة بتخفيض سعرها بالسوق ومنع احتكارها مبينا أن الكميات التي تزود بها السيارات ترتبط بالمتوفر من المادة بالمنشأة التي تؤمن احتياجات القطاع العام والصحي منها.

وفي محافظة حمص أنهت مديرية التربية تعقيم جميع المدارس والدوائر والمجمعات التربوية بالمحافظة مدينة وريفا والبالغ عددها 14788 مدرسة ومجمعا تربويا بإشراف كوادر الصحة المدرسية وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بالتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وفي اللاذقية أطلق مجلس مدينة اللاذقية اليوم حملة نظافة شاملة في حي المنتزه بالمدينة شملت أعمال كنس وجمع وترحيل القمامة من الشوارع والمستوعبات المفتوحة والكنس وعمليات تعقيم للحاويات ورش الشوارع والمحال التجارية بالمواد المعقمة.

مدير النظافة المهندس أحمد فضة أشار إلى أن المديرية كثفت أعمالها ضمن المدينة وخاصة أثناء فترات منع التجول للاستفادة من خلو الشوارع من المشاة في إنجاز الأعمال ورفع مستوى النظافة بجميع الأحياء.