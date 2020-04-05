تسهيلاً على المواطنين تسمية معتمدين لبيع المواد الغذائية بموجب البطاقة الإلكترونية في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

في إطار الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول المواطنين على المواد الغذائية التي تباع بموجب البطاقة الإلكترونية طلبت محافظة اللاذقية من جميع رؤساء الوحدات الإدارية في ريف المحافظة تسمية معتمد لها لاستلام هذه المواد من فرع السورية للتجارة وتوزيعها ضمن نطاق البلدية بما يخفف الازدحام على صالات السورية للتجارة.

وأكد مدير فرع السورية باللاذقية شادي دلالة أن التنسيق مع الوحدات الإدارية في هذا المجال يخفف من الاعتماد على السيارات الجوالة وخاصة في الوحدات التي لا يوجد فيها منافذ بيع للمؤسسة مشيراً إلى أن جميع البلدات أجرت مؤخراً إحصاء لعدد العائلات فيها التي تساعد في بيان حاجة كل منها للمواد المدعومة.

من جهة ثانية لفت دلالة إلى أن فرع المؤسسة طرح في صالاته ضمن مدينتي اللاذقية وجبلة كميات من مادة البطاطا بسعر التكلفة حيث استجر أمس كمية 30 طناً من المادة بشكل مباشر من الفلاحين في محافظة طرطوس بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية فيها مبيناً أنه سيتم تسيير سيارات جوالة لبيع البطاطا في المدينتين مع التوسع بهذه العملية لخفض الأسعار.