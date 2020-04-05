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من الذين منحتهم وزارة الاتصالات والتقانة عرضاً مجانياً لشهرين تقديراً لدورهم في التصدي لكورونا؟

2020-04-05

دمشق-سانا

تقديراً لجهودهم الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا قدمت وزارة الاتصالات والتقانة عرضاً مجانياً لمدة شهرين للأطباء والعاملين في وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي يتضمن “ألف دقيقة وألف رسالة وألف ميغا بايت للإنترنت” من شركتي الخلوي “سيريتل وإم تي إن”.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا العرض يمكن تمديده عند الضرورة متضمناً الأرقام المسبقة الدفع واللاحقة الدفع المخصصة للاتصال من خليوي إلى خليوي لتكون مساهمة في تسهيل العمل لدى هذه الكوادر.

وطلبت وزارة الاتصالات من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تزويدها بأسماء العاملين من الأطباء والممرضين والإداريين والفنيين المعنيين بالتصدي لفيروس كورونا مع أرقام هواتفهم الخليوية ليتم تفعيل هذه الميزة لديهم مباشرة.

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