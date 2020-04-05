معاً ضد كورونا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأمن العراقي يعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية
2020-04-04
برلماني سلوفاكي: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة من الغرب على سورية جريمة ضد الإنسانية
2020-04-04
برلمانية مصرية: أي انتهاك لسيادة سورية جريمة ضد القانون الدولي
2020-04-03
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
2020-04-02
الأمن الروسي يقبض على شخصين خططا للانضمام إلى الإرهابيين في سورية
2020-04-02
برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية الجائرة تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها
2020-04-02
آوزتراك: أردوغان أنفق مليارات الدولارات بدعم الإرهابيين في سورية
2020-04-01
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئي وسديمي بشكل عام
2020-04-05
التعليم العالي: لا صحة لما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة حتى أيلول المقبل
2020-04-04
الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بدمشق.. تجهيز مركز للحجر الصحي.. ومبادرات لدعم الأسر المحتاجة
2020-04-04
مبادرات رسمية وأهلية في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا
2020-04-04
الانتهاء من صيانة أضرار الاعتداء التركي على شبكة كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة
2020-04-04
ما هي القرارات الجديدة لوزارة التعليم العالي حول التعليم المفتوح والدراسات العليا؟
2020-04-04
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2020-04-04
رياضة
اتفاق سري بين برشلونة والبرازيلي نيمار لعودة اللاعب إلى برشلونة
2020-04-05
ليفربول يرحب بقرار رابطة الدوري الإنكليزي بعدم استئناف الدوري الإنكليزي حالياً
2020-04-04
الفرنسي ديمبيلي يقترب من العودة إلى الملاعب مع فريقه برشلونة
2020-04-04
حرمان رباعي تايلاند وماليزيا من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات
2020-04-04
رياضيو اللاذقية يتدربون في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية
2020-04-04
الكونكاكاف يؤجل نهائيات دوري الأمم بسبب جائحة كورونا
2020-04-04
الدوري الإنكليزي لن يستأنف نشاطه مطلع أيار
2020-04-03
اقتصاد
مصرف التوفير: عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط المستحقة
2020-04-05
التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوراسي يبلغ نحو 1,5 مليار دولار
2020-04-04
تأجيل اجتماع لمنظمة أوبك وشركائها بسبب خلاف حول الأسعار
2020-04-04
تنفيذا لقرار الفريق الحكومي… الاقتصاد تصدر قراراً بوقف تصدير الألبان والأجبان والبقوليات والكلور
2020-04-04
كورونا يعصف بالاقتصادين الأمريكي والبريطاني
2020-04-04
حماة: محلج العاصي يورد أكثر من 9 آلاف طن من بذور القطن لشركات الزيوت
2020-04-04
ارتفاع أسعار الذهب
2020-04-04
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