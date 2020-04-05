SCS-NET
الشريط الأخباري

معاً ضد كورونا

2020-04-05

انظر ايضاً

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 12418

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved