وزارة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 19 شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس شفاء حالتين من الحالات المسجلة في البلاد بعد إعلانها في وقت سابق وفاة حالتين بالفيروس.

وأعلنت الوزارة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في سورية فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الـ 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.