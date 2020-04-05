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وزارة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان

2020-04-05

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وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات إلى 12418

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