عبد اللهيان ينتقد تصريحات بومبيو ضد الدبلوماسيين الإيرانيين

طهران-سانا

انتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الدبلوماسيين الإيرانيين.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له تعليقا على تلك التصريحات “إن العالم يشهد أن إرهابيي المخابرات المركزية الأمريكية تبوؤا منصب وزير الخارجية والمناصب الدبلوماسية إلا أن الدبلوماسيين الإيرانيين هم حقا دبلوماسيون”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد أمس أن الدبلوماسيين الأمريكيين متورطون ومنشغلون منذ فترة طويلة في الانقلابات وتسليح الإرهابيين والتحريض على العنف الطائفي ودعم عصابات المخدرات والبلطجة على الحكومات والشركات والتجسس حتى على حلفاء الولايات المتحدة.