ليفربول يرحب بقرار رابطة الدوري الإنكليزي بعدم استئناف الدوري الإنكليزي حالياً

لندن-سانا

رحب نادي ليفربول اليوم بقرارات رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم حول عدم استئناف الدوري إلا بعد استقرار الأوضاع تماما في ظل أزمة فيروس كورونا المتفشي حاليا في جميع أنحاء البلاد.

وقال النادي في بيان له إننا “نرحب بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي 2019-2020 فقط عندما يكون ذلك آمنا” مؤكدا دعم النادي المتواصل لمنظمة الصحة الوطنية في انكلترا.

وأضاف البيان:”أننا على مستوى النادي تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى لحماية مستحقات موظفينا على المدى القصير والطويل بعد اجتماع بين أعضاء الإدارة الذين قرروا إعطاء الموظفين رواتبهم كاملة بنسبة 100 بالمئة على الرغم من تعليق المباريات” مشيرا إلى أنه يوجد تفاعل حول تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة التي لا توجد فيها مباريات حسب الجدول الزمني مع الحرص على صحة جميع موظفي النادي من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الاستباقية.

يذكر أن إنكلترا سجلت اليوم اعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس حيث بلغ 708 وفيات جديدة في غضون 24 ساعة ما يظهر تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصاً في البلاد.