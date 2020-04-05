بريطانيا تنفي ما يتردد عن دور شبكات هواتف الجيل الخامس في انتشار كورونا

لندن-سانا

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم أن المزاعم حول دور شبكات هواتف الجيل الخامس في انتشار فيروس كورونا المستجد هي أخبار كاذبة تبعث على الاشمئزاز.

ونقل موقع روسيا اليوم عن جوف قوله في تصريح حول نظرية المؤامرة إن “هذا مجرد هراء.. هراء خطير أيضا”.

وفي السياق ذاته أوضح المدير الطبي في خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا ستيفن بويس أن قصة الجيل الخامس هراء تام وإنها من نوع الأخبار الملفقة مشيرا إلى أن شبكات الهواتف المحمولة مهمة للجميع ولا سيما في الوقت الذي نطلب فيه من الناس البقاء في منازلهم.

وأضاف: هناك أيضا شبكات الهواتف التي تستخدمها خدمات الطوارئ والعاملون في مجال الصحة وقال “أنا غاضب تماما وأشعر باشمئزاز من مهاجمة الناس للبنية التحتية التي نحتاج إليها للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية هذه”.

يذكر أن بريطانيا سجلت اليوم أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس حيث بلغ 708 وفيات جديدة في غضون 24 ساعة ما يظهر تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد.