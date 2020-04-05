الانتهاء من صيانة أضرار العدوان التركي على خط نقل المياه إلى الحسكة

الحسكة-سانا

أنهت ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة مساء اليوم أعمال صيانة خط نقل المياه المغذي لمدينة الحسكة الذي تعرض لعدوان تركي أمس الأول أدى إلى خروجه من الخدمة .

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أنه ومنذ الساعات الأولى لتعرض خط نقل المياه من محطة علوك إلى مدينة الحسكة لأضرار متعددة نتيجة استهدافه من قبل العدوان التركي عملت المؤسسة على إعادته إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن رغم ظروف العمل الصعبة واستمرار سقوط قذائف العدوان التركي على المنطقة وذلك نظرا لعدم وجود مصدر بديل يغذي أهالي مدينة الحسكة وما حولها بالمياه .

ولفت المهندس العكلة إلى أن المؤسسة ستستأنف يوم غد عمليات ضخ المياه القادمة من محطة علوك إلى مدينة الحسكة وما حولها وفق البرنامج التقنيني المعمول به وبكميات ضخ المياه المعتادة .

يشار إلى أن ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء الحسكة استطاعت اليوم صيانة محطة تحويل كهرباء تل تمر وإعادتها إلى الخدمة بعد تعرض الخطوط الكهربائية المغذية لها للاعتداءات التركية يوم أمس .