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الأمن العراقي يعتقل إرهابيين قبل هربهما باتجاه الحدود السورية

2020-04-04

بغداد-سانا

فككت القوى الأمنية العراقية خلية إرهابية في الموصل واعتقلت عنصرين منها قبل تمكنهما من الهرب باتجاه الحدود السورية.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن شعبة الاستخبارات العسكرية واستخبارات لواء المشاة 92 تمكنت بعملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة البوير التابعة لقضاء تلعفر بالموصل مكونة من 4 عناصر.

وأشار البيان إلى أن الخلية يقودها الإرهابيان المكنيان بـ “ابو جهنم وابو ذر” وهما يعملان ضمن فرقة نهاوند الإرهابية “لواء موسى الأشعث” وكانا يخططان للهرب قبل القبض عليهما بساعات وهما من المطلوبين للقضاء العراقي .

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