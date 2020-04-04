إصابة خمسة يمنيين بنيران قوى العدوان السعودي في الضالع والحديدة

صنعاء-سانا

أصيب خمسة يمنيين اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في محافظتي الضالع والحديدة.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة الضالع لوكالة سبأ بأن “أربعة مدنيين أصيبوا.. أحدهم إصابته خطيرة إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان على إحدى المزارع”.

وفي الحديدة أصيب مواطن بجروح خطيرة بنيران قوى العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

إلى ذلك شن طيران العدوان خلال الساعات الماضية 32 غارة على عدد من المناطق بالمحافظات اليمنية منها 5 على منطقة المدافن في جيزان و17 على مديريات الحزم وخب والشعف والمتون بالجوف و5 غارات على منطقة الطلعة قبالة نجران وغارتان على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر بصعدة وغارة على مفرق الجوف بمديرية مجزر بمحافظة مأرب وغارتان على منطقة بني حسن بمديرية عبس بحجة.

وتتعرض المديريات الحدودية بصعدة وغيرها من المناطق لقصف متواصل بشكل يومي من قبل قوى العدوان الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا من المواطنين معظمهم أطفال ونساء وتدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.