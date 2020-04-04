تأجيل اجتماع لمنظمة أوبك وشركائها بسبب خلاف حول الأسعار

فيينا-سانا

أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها اليوم اجتماعا كان مقررا بعد يوم غد الاثنين إلى وقت لاحق من الأسبوع الحالي مع تصاعد الخلاف حول سبب انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لرويترز قالت ثلاثة مصادر في أوبك طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الاجتماع الافتراضي الطارئ المقرر يوم الاثنين من المرجح أن يتم تأجيله حتى الثامن أو التاسع من الشهر الجاري لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وتعمل أوبك إضافة إلى الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة على خفض لم يسبق له مثيل للإنتاج النفطي يعادل حوالي عشرة بالمئة من المعروض العالمي أو عشرة ملايين برميل يوميا.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما في الـ 30 من آذار بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا وفشل أوبك والمنتجين الآخرين في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في الـ 31 من آذار حيث حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس النظام السعودي مسؤولية انهيار الأسعار.