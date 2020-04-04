طهران: الدبلوماسيون الأميركيون منشغلون بدعم الإرهابيين

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تورط وانشغال الدبلوماسيين الأميركيين بدعم الانقلابات والإرهابيين والتجسس على حلفائهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تغريدة على تويتر اليوم رداً على تغريدة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الدبلوماسيين الأميركيين كانوا متورطين ومنشغلين منذ فترة طويلة في الانقلابات وتسليح الإرهابيين والتحريض على العنف الطائفي ودعم عصابات المخدرات والبلطجة على الحكومات والشركات والتجسس حتى على حلفاء الولايات المتحدة والارتباط بالديكتاتوريين والجزارين والإرهابيين وغيرهم”.

وأشار موسوي إلى أن بومبيو المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية حول عمل دبلوماسييه إلى مستوى جديد وهو الإرهاب الطبي.

وكان بومبيو زعم في تغريدة له مؤخراً أن الإيرانيين متورطون في اغتيالات ومؤامرات وتفجيرات في أوروبا على مر السنين الماضية.