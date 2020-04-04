مبادرات رسمية وأهلية في المحافظات للتصدي لفيروس كورونا

محافظات-سانا

أنجزت مديرية التربية في اللاذقية أعمال تنظيف وتعقيم أكثر من 912 مدرسة في اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة بإشراف الصحة المدرسية وذلك ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وذكر عمران أبو خليل مدير التربية في تصريح لمراسلة سانا أن حملات التعقيم انطلقت منذ اليوم الأول لإعلان تعليق الدوام في المدراس وتم تشكيل فرق من الصحة المدرسية لمتابعة العمل مشيراً إلى أنه مع تمديد فترة التعليق سيتم إجراء عمليات التعقيم مرة أخرى حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح أبو خليل أن المديرية وضعت مدرستي الشهيد يوسف العظمة في مدينة اللاذقية ومدرسة العزة في مدينة جبلة إضافة إلى مركز الباسل للتدريب التربوي الذي يضم 36 غرفة نوم و100 سرير تحت تصرف مديرية الصحة بعد تعقيمها وتجهيزها في حال حدوث أي طارئ.

وأوضح أنه تم اعتماد آلية عمل جديدة للتخفيف من الازدحام لدى معتمدي الرواتب من خلال إيصال الرواتب إلى مديري المدارس وإرسال المعتمدين إلى المناطق الريفية مشيراً إلى دراسة خطة جديدة لتسليم الرواتب لاعتمادها بشكل دائم من شأنها الحد من الازدحام والتخفيف من الضغط على المدينة.

وتواصلت في السويداء اليوم المبادرات الداعمة وحملات التعقيم ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ونظمت لجنة برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية في قرية خربة عواد في الريف الجنوبي للسويداء مبادرة لنقل الخبز للقرية من مخبز صلخد وتوزيعه مجانا للمواطنين كما ذكر رئيس اللجنة لؤي غرز الدين.

وفي بلدة الكفر أشار رئيس مجلس البلدة حافظ حديفة إلى أن عمليات التعقيم جرت اليوم من قبل شعبة الهلال الأحمر العربي السوري بإشراف المجلس ضمن مبنى البلدية والمخبز وسوق الخضار ومنفذ المؤسسة السورية للتجارة والمركز الصحي.

كما شهدت بلدة المزرعة حملة نظافة شارك فيها مجلس البلدة ومتطوعون من أطباء ومهندسين وطلاب جامعات وشملت المداخل والشوارع الرئيسية ومحيط الدوائر الرسمية والمدارس تخللها توزيع كمامات وقفازات على المشاركين بالحملة كما ذكر رئيس مجلس البلدة طلعت الحسين.

وفي القنيطرة قام مجلس بلدة الكوم بالتعاون مع فرع جمعية البستان الخيرية بالمحافظة بحملات تنظيف وتعقيم الشوارع وواجهات المحال التجارية.

كما نفذ مجلس بلدة جباثا الخشب بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقنيطرة حملة تنظيف للشوارع وترحيل للقمامة فيما واصلت الوحدة الإدارية في مدينة البعث أعمال التنظيف والتعقيم في الحي الخدمي والسوق التجاري والكليات الجامعية بمدينة البعث.

وفي محافظة حماة واصلت الجهات الخدمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية الهادفة للتصدي لفيروس كورونا وذلك ضمن التوجهات الحكومية بهذا الخصوص.

ويواصل مجلس مدينة حماة حملات النظافة لشوارع وأحياء المدينة وترحيل القمامة من خلال عمال وآليات دائرة النظافة فيما يقوم العاملون في الدائرة الصحية بعمليات تعقيم شوارع واحياء المدينة بالإضافة إلى المقرات والدوائر الحكومية وفق خطة عمل شاملة.

ودعا رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار الأهالي إلى التعاون مع عمال النظافة وعدم رمي القمامة في الشوارع ومداخل الأبنية وإنما وضعها في الحاويات المخصصة لها مبينا أنه تم ترحيل الأتربة والأنقاض ومخلفات الماشية على جانب الطريق المؤدي إلى عين الباد منوها إلى أن عمليات الرش والتعقيم لسوق الغنم مستمرة بهدف المحافظة على النظافة العامة.

وفي مدينة محردة تم تنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شملت الشوارع والساحات الرئيسية وذلك للحفاظ على النظافة والسلامة العامة للمواطنين.