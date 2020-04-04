علماء أستراليون: دواء ضد القمل قد يكون قادراً على علاج كورونا خلال 48 ساعة

كانبيرا-سانا

يرى علماء استراليون أن دواء مضادا للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس قد يكون قادرا على علاج فيروس كورونا المستجد في غضون 48 ساعة.

وبحسب صحيفة صنداي مورنينغ هيرالد الأسترالية أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش في ملبورن أن جرعة واحدة من عقار (إيفرمكتين) قادرة على إيقاف نمو فيروس كورونا.

ومن المرجح أن يكون الدواء قادرا على علاج مرض كوفيد19 عن طريق تثبيط قدرة الخلايا المضيفة ويسعى العلماء إلى تحديد الجرعة الصحيحة من الدواء للتأكد من عدم خطورته على البشر.

وقالت الدكتورة كايلي واغستاف: “وجدنا أن جرعة واحدة من الدواء قادرة على إزالة جميع المواد الوراثية للفيروس بشكل فعال خلال يومين” مضيفة “قد يستغرق الأمر شهرا على الاقل قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع”.

يشار إلى أن (إيفرمكتين) هو دواء مضاد للطفيليات معتمد من قبل إدارة الأغذية والعقاقير وقد ثبتت فعاليته ضد فيروسات نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عالميا بلغ مليونا و130 ألفا و114 كما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألفا و 114 حالة.