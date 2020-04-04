حماة: محلج العاصي يورد أكثر من 9 آلاف طن من بذور القطن لشركات الزيوت

حماة-سانا

بلغت كميات بذور القطن الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة التي وردها محلج العاصي بحماة لشركات الزيوت بالقطاعين العام والخاص 9257 طناً.

وبين المهندس ياسر حلبية مدير المحلج أنه تم تسويق كمية 4710 أطنان لشركة زيوت حماة من بذور القطن مقابل 4547 طناً لعدد من شركات القطاع الخاص لافتاً إلى أن كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في المحلج منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه تجاوزت 16550 طناً من إجمالي الكمية المستلمة للموسم الحالي والبالغة 19213 طناً.

وأوضح أن عمليات الحلج تتم من خلال ورديتين وبطاقة تتراوح ما بين 100و120 طناً يومياً مشيراً إلى أن المحلج ورد 5038 طناً من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل في حمص واللاذقية وجبلة وحماة.

وأشار إلى أنه تتم متابعة حملات التعقيم والتنظيف بشكل يومي في المحلج ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتعقيم آلات المحلج والرش الوقائي لآليات نقل العمال وصالات الإنتاج إضافة إلى توزيع الكمامات الواقية والمعقمات على مدار اليوم إضافة إلى تعقيم الغرف بهدف حماية العمال والأشخاص المتعاملين مع المحلج.