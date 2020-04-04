خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر بريف الحسكة عن الخدمة جراء اعتداء تركي جديد

الحسكة-سانا

خرجت محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر بريف الحسكة عن الخدمة اليوم نتيجة استهداف خطوط نقل التوتر المغذية للمحطة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير عام شركة الكهرباء المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي استهدفت خط 66 ك.ف في منطقة أم الكيف والذي يغذي محطة تحويل تل تمر بالطاقة الكهربائية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان أهالي ناحية تل تمر والمناطق المحيطة بها من التغذية الكهربائية مشيرا إلى أن الورشات الفنية ستعمل على إصلاح أضرار الاستهداف بالسرعة الممكنة وإعادة الخدمة إلى المشتركين.

وعلى الصعيد ذاته يستمر عمال مؤسسة المياه بصيانة الأضرار التي لحقت بخط نقل المياه القادم من محطة علوك والمغذي لمدينة الحسكة وذلك بعد استهدافه بقذائف المدفعية من قبل العدوان التركي في منطقة أم الكيف أمس الأول.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العمال يعملون بشكل متواصل وتحت الخطر من أجل صيانة الخط الذي تعرض لأضرار بأكثر من مكان وبالسرعة القصوى وإعادة ضخ المياه عبره وتغذية مدينة الحسكة وما حولها بالمياه مجددا.

وتعمد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين في مدينة رأس العين وريفها إلى استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي المحافظة الشمالي والغربي بشكل متكرر لحرمان الأهالي من خدماتها حيث تم استهداف محطة تحويل ناحية تل تمر والخطوط والشبكات الكهربائية المغذية لها للمرة الخامسة منذ تواجدهم بالمنطقة.