علماء صينيون يطورون أقنعة ذكية

بكين-سانا

طورت كلية الميكانيك والهندسة الكهربائية في جامعة شيان الصينية قناعاً ذكياً مضاداً للفيروسات يدعى “إلكتروستاتيكي” مع منقي هواء.

وقال تونغ شيوفنغ الأستاذ المشارك في ابتكار هذا القناع في تصريح لوكالة سبوتنيك إن “ميزة القناع الذي طوره فريقنا مقارنة بقناع تقليدي سابق يعرف بـ “ان 95″ قدرته على تصفية الجسيمات التي يبلغ قطرها أقل من 1 ميكرون بعد امتصاص هذه الجسيمات” موضحاً أن القناع يستخدم أشعة ومجالات عالية الجهد لقتل الفيروسات ذات الأحجام الصغيرة.

وأوضح تونغ أن الأقنعة التقليدية تقوم بتصفية أجسام قطرها 5ر2 ميكرون ولا تقوم بتنقية الجسيمات الأصغر من 1 ميكرون لافتاً إلى أن فريقه يخطط لإطلاق نوعين من الأقنعة أحدهما للأشخاص العاديين والأخر للعاملين الطبيين الذين يحاربون الأوبئة أو الفيروسات.

ويأتي الإعلان عن هذا الابتكار في وقت تتخذ معظم دول العالم إجراءات للتصدي لفيروس كورونا معتمدة على الأقنعة كإحدى وسائل الوقاية.