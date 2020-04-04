وفاة أربعة أطفال وإصابة آخرين جراء حريق في مخيم عين الخضرة بالحسكة

الحسكة-سانا

توفي أربعة أطفال بينهم طفلة ثمانية أشهر وأصيب آخرون اليوم جراء حريق بإحدى الخيم في مخيم عين الخضرة للمهجرين التابعة لمنطقة المالكية بمحافظة الحسكة.

وقالت مصادر أهلية في المنطقة لمراسل سانا إن حريقاً نشب في خيمة للمهجرين بمخيم عين الخضرة ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال من عائلة واحدة وأعمارهم لا تتجاوز الـ 12 عاماً بينما أسعفت والدتهم وثلاثة أطفال آخرين إلى مشفى المالكية الوطني جراء إصابتهم بحروق متعددة.

يشار إلى أن الاطفال المتوفين من أهالي رأس العين هجروا مع ذويهم بعد احتلال قراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين والاستيلاء على منازلهم.