بوتين: موسكو مستعدة للتعاون مع واشنطن لإرساء استقرار سوق الطاقة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل إرساء استقرار سوق الطاقة.

وقال بوتين خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً مع بعض أعضاء الحكومة ورؤساء الشركات الروسية الكبرى لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي: “نحن مستعدون لعقد اتفاقيات مع الشركاء والتعاون مع الولايات المتحدة في إرساء استقرار السوق النفطية”.

وشدد بوتين على ضرورة توحيد الجهود من أجل توازن السوق وتقليص الإنتاج مشيراً إلى ضرورة مراعاة مصالح جميع الشركاء في سوق النفط للتوصل إلى اتفاقات عادلة بشأن موازنة السوق.

ودعا بوتين إلى خفض إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً مؤكداً أن “الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية لا تزال صعبة نتيجة تأثر الاقتصاد العالمي بوباء فيروس كورونا وتداعياته ما يؤدي إلى هبوط حاد وتراجع الطلب من قبل المستهلكين الأساسيين لموارد الطاقة”.

بدوره أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين وجوب مشاركة كل المنتجين الكبار للنفط من أجل إرساء الاستقرار في السوق معتبراً أنه من أجل عودة الاستقرار للقطاع النفطي في الظروف الحالية هناك ضرورة لاتخاذ قرارات وجهود منسقة لجهة تقليص أحجام الاستخراج.

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى ضرورة تقليص الإنتاج النفطي لعدة أشهر مقبلة مع زيادته في وقت لاحق.