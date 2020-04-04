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التربية تحدد الأحد القادم بدء تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الثالث الثانوي التجاري على منصة دمشق التربوية

2020-04-03

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية أنها ستبدأ بخطة لتعويض الفاقد التعليمي في التعليم المهني نتيجة تعليق الدوام المدرسي من خلال بث الدروس التعليمية لطلاب الثالث الثانوي التجاري على منصة دمشق التربوية وذلك اعتباراً من 5 نيسان الجاري.

وأكد مدير التعليم المهني والتقني المهندس غسان قباقيبو في تصريح لسانا حرص الوزارة على توفير روافد متعددة لتعويض الطلاب ما فاتهم من دروس مبيناً أن بث الدروس يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 5 نيسان لطلاب الثالث الثانوي التجاري حيث يمكنهم متابعة الدروس مباشرة على منصة دمشق التربوية على اليوتيوب بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عصراً حسب الجدول المحدد للمواد.

ولفت قباقيبو إلى أنه يمكن للطلاب التواصل مباشرة مع المدرس وطرح أسئلتهم واستفساراتهم مشيراً إلى أنه سيتم بث الدروس التعليمية على القناة نفسها للتعليم المهني الصناعي اعتباراً من 12 نيسان الجاري وفق برنامج سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

 

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