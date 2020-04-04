هزة بقوة 7ر4 درجات تضرب الساحل السوري

دمشق-سانا

ضربت هزة أرضية متوسطة بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الساحل السوري بعمق 20 كم وعلى بعد 65 كم من مدينة اللاذقية.

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه إن الهزة حدثت عند الساعة 15ر21 بالتوقيت المحلي وشعر بها سكان اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص وحلب.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل هزة ارتدادية جديدة بقوة 5ر2 درجة على مقياس ريختر وعمق 9 كم عند الساعة 26ر21 بالتوقيت المحلي وتبعد مسافة 48 كم من مدينة اللاذقية.

وكانت هزة بحرية خفيفة ضربت في السابع والعشرين من آذار الماضي قبالة سواحل سورية “الحدود اللبنانية السورية” بقوة 0ر3 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 كم على بعد 53 كم غرب مدينة طرطوس.

محمد كركوش