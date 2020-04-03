نيويورك تسجل أعلى عدد وفيات جراء كورونا في يوم واحد

نيويورك-سانا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو اليوم أن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 562 حالة وفاة إضافية في جميع أنحاء الولاية ليصل العدد الإجمالي للوفيات فيها إلى 2935 حالة.

وذكرت رويترز أن كومو حذر في تصريح له اليوم من أن “الناس ستلقى حتفها في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات” داعياً إلى الدفع بموارد إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

ولفت كومو إلى أن القفزة المسجلة في عدد الوفيات تعتبر سابقة منذ بدء تفشي الفيروس في الولاية.

من جهته قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” اليوم إن الولايات المتحدة “تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جداً” مضيفاً إنه لا شك في أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ستتفاقم في الأسابيع المقبلة.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الامريكية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة سجلت نحو 1200 وفاة إضافية جراء الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية في أسوأ حصيلة يومية تم تسجيلها في أي بلد.