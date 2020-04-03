مدير معهد الصحة في إيطاليا: لا دلائل علمية على بقاء كورونا بالهواء

روما-سانا

قال رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيلفيو بروزافيرو إنه لا توجد دلائل علمية تفيد ببقاء فيروس كورونا المستجد في الهواء لفترة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن بروزافيرو قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم تعليقاً على تقرير علمي تناقلته وسائل إعلام أمريكية بهذا الصدد “لا يوجد حالياً أي دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في الهواء” مضيفاً “في الوقت الحالي تشير الأوراق العلمية إلى أن الطرق الرئيسة لانتشار الفيروس تجري عبر الرذاذ من الأنف أو الفم ومن خلال الاتصال المباشر بين شخص وآخر”.

وشدد على ضرورة الإبقاء على التزام عالي المستوى بالتوصيات والقيود المعتمدة للعزل الصحي للحد من انتشار الفيروس.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بنحو 14 ألف حالة والثانية من حيث الحصيلة العامة للمصابين بأكثر من 115 ألف حالة.