بوتين يدعو لإبقاء إجراءات العزل الصحي في روسيا حتى أيار القادم

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إبقاء إجراءات العزل الصحي في روسيا حتى شهر أيار المقبل لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي اليوم إن “إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى شهر أيار القادم ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد”.

وأشار بوتين إلى أن مرسوم تمديد الإجراءات الاحترازية الخاصة مع مواصلة تدابير العزل الصحي ضرورية لاحتواء انتشار عدوى الفيروس وقال “سننظم كل العمل انطلاقاً من هذا الأمر لضمان تنفيذ الأولوية الأساسية التي تتمثل في رعاية حياة وصحة المواطنين الروس”.

وكان بوتين أعلن أمس تمديد فترة العزل المنزلي في روسيا حتى الثلاثين من نيسان الجاري وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا مشددا على ضرورة تعبئة قدرات جميع هيئات السلطة على كل المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية لمواجهة هذا الوباء.

وحتى اليوم سجلت في روسيا 4149 إصابة بعدوى فيروس كورونا و34 حالة وفاة.