الصحة الإيرانية: المساعدات الأميركية المزعومة للاستعراض السياسي فقط

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور رفض إيران المساعدات الأميركية المزعومة وخاصة أنها تهدف للاستعراض السياسي فقط.

وقال جهانبور في تصريح له اليوم “من المهم أن تدرك أميركا أننا لسنا بحاجة إلى صدقاتها.. ولو كانت تريد مساعدة إيران فإن المساعدة الوحيدة هي رفع الحظر الأحادي ضد الشعب الإيراني والمحور الأساس لهذا الحظر هو الغذاء والدواء”.

واشار جهانبور إلى معاناة أميركا من أزمة في توفير المعدات والمستلزمات الطبية ورعاية المرضى بسبب انتشار فيروس كورونا مبينا أنه “في هذه الظروف من المؤكد أن مزاعم تقديم أميركا المساعدة لنا في مجال الأدوية والمعدات الطبية إنما هو مجرد استعراض سياسي”.