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حماة.. بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً

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أمطار حماة

تصوير: ابراهيم عجاج

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