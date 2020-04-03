حماة.. بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً

الجمعة / 3 / 04 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
كازاخستان: مستعدون لاستضافة اجتماع بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سورية
2020-04-02
الأمن الروسي يقبض على شخصين خططا للانضمام إلى الإرهابيين في سورية
2020-04-02
برلماني تشيكي: الإجراءات القسرية الجائرة تعرقل عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها
2020-04-02
آوزتراك: أردوغان أنفق مليارات الدولارات بدعم الإرهابيين في سورية
2020-04-01
الشيوعي السلوفاكي يطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-01
المراغي: الإجراءات القسرية الأميركية ضدسورية جزء من الجرائم بحقها
2020-03-31
الطلبة السوريون في كوبا يجددون التأكيد على وقوفهم مع وطنهم الأم
2020-03-31
محليات
محافظة دمشق: السماح لمحال إصلاح السيارات ومعامل النسيج والمطابع بالعمل من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً
2020-04-03
بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
2020-04-03
الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطلات مطرية في عدد من المناطق
2020-04-03
الداخلية تطلب من الجهات التابعة لها عزل مدينة السيدة زينب بريف دمشق بشكل كامل
2020-04-02
تخصيص رقمين لتلقي شكاوي سائقي السيارات الشاحنة التي تنقل المواد الأولية والاستهلاكية
2020-04-02
حظر تجوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
2020-04-02
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل أمطار فوق مناطق متفرقة
2020-04-02
رياضة
اليويفا يعلق مباريات دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر
2020-04-01
إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا
2020-04-01
كورونا يودي بحياة رئيس نادي مرسيليا التاريخي
2020-04-01
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: استكمال الموسم الحالي أولوية
2020-03-31
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يؤجل بطولة العالم للعبة إلى صيف 2022
2020-03-30
موري: أولمبياد طوكيو سينطلق في 23 تموز 2021
2020-03-30
رسمياً.. يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه
2020-03-28
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2020-04-03
البنك الدولي يقر خطة مساعدات طارئة بقيمة 160 مليار دولار خلال 15 شهراً لمواجهة تداعيات كورونا
2020-04-02
آراء متفاوتة للمواطنين حول الأسعار في السورية للتجارة.. هل هي أقل من السوق؟-فيديو
2020-04-02
مصرف التسليف الشعبي: عدم تشميل ذوي الدخل المحدود بتأجيل سداد أقساط القروض
2020-04-02
روسيا ترصد نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار كورونا
2020-04-02
وزير الطاقة الروسي: لا نعتزم زيادة إنتاجنا النفطي
2020-04-02
مؤسسة التجارة الخارجية تعلن عن مناقصة لتأمين مستحضرات دوائية لاحتياج عام 2020
2020-04-01
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
رئاسة مجلس الوزراء: تمديد تعليق الأنشطة الثقافية في المراكز الثقافية ودار الأوبرا حتى إشعار آخر
بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
الصحة العالمية تنفي ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي حول إعلان سورية خالية من “كوفيد 19” في 21 يوماً
مجموعة الـ 77 والصين تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدان النامية
استشهاد شخصين وإصابة 4 بجروح نتيجة عدوان الاحتلال التركي على القرى الآمنة في تل تمر بريف الحسكة
عزل منطقة السيدة زينب في إطار إجراءات تقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.. إيقاف تصدير البقوليات والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر
قرار بعدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر بدفع الفواتير
الأوقاف: استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد حتى 16 نيسان
وزير التربية: لا استئناف للدوام في المدارس طالما أن هناك خطراً يتهدد حياة الطلاب
إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة باعتداء قوات الاحتلال التركي بالقذائف على بلدة أبو راسين و قرية أم حرملة بريف الحسكة
حماة.. بدء تطبيق قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من الـ 12 ظهراً حتى الـ 6 صباحاً
2020-04-03
تصوير: ابراهيم عجاج
حظر التجوال
حماة
2020-04-03
sally
سابق
آراء متفاوتة للمواطنين حول الأسعار في السورية للتجارة… هل هي أقل من السوق؟
التالي
رسالة دعم موسيقية من أطفال معهد محمود العجان إلى الشعب الإيطالي
انظر ايضاً
أمطار حماة
تصوير: ابراهيم عجاج
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved