استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يذكر اليوم جراء ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية دون تغيير عند 58ر1612 دولارا للأوقية بعد أن قفز 4ر1 بالمئة أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 78ر2225 دولارا للأوقية بينما نزل البلاتين 2ر1 بالمئة إلى 34 ر718 دولارا للأوقية وتراجعت الفضة 3ر1 بالمئة إلى 35ر14 دولارا للأوقية.