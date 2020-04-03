مجموعة الـ 77 والصين تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدان النامية

نيويورك-سانا

دعت مجموعة الـ 77 والصين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لإنهاء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدان النامية لما لها من أثر سلبي على قدرة الدول في التصدي للآثار الكارثية لانتشار وباء فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وأكدت مجموعة الـ 77 والصين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب سيكون لها في هذا المنعطف الحاسم أثر سلبي على قدرة الدول في الاستجابة بكفاءة ولا سيما في اقتناء المعدات واللوازم الطبية لمعالجة سكانها والتعامل بشكل مناسب مع انتشار هذا الوباء مشيرة إلى أن هذه الاجراءات تؤثر أيضاً في التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول.

وشدد البيان على أن مجموعة الـ 77 والصين عازمة على عدم السماح بأي وصم أو تمييز للدول أو الشعوب أو الأفراد فيما يتعلق بجائحة “كوفيد 19” مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي والبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لإثبات القدرة على العمل معا للتخفيف من آثار الوباء وبناء مجتمع الرخاء المشترك للبشرية.

ونوه البيان بالحكومات التي نفذت تدابير عاجلة لمكافحة الانتشار السريع للوباء داعيا الحكومات التي لم تفعل ذلك بعد إلى اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه.

كما رحب البيان بإطلاق صندوق الأمم المتحدة للاستجابة والإنعاش “كوفيد 19” لتعزيز النظم الصحية ومساعدة السكان الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم مؤكدا ضرورة زيادة تبادل المعلومات والتكنولوجيا للكشف عن الوباء والوقاية منه ومعالجته ومكافحته.

ولفت البيان إلى الدور الريادي لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق التأهب والاستجابة للوباء داعيا إياها إلى أخذ زمام المبادرة أيضا في وضع استراتيجية لضمان حصول الحكومات على الإمدادات الكافية من المعدات الطبية الأساسية لاحتواء انتشار “كوفيد 19” ولتخفيف آثاره.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي طالب المندوبون الدائمون لثماني دول لدى الأمم المتحدة بينهم مندوب سورية الدكتور بشار الجعفري في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب مشيرين إلى أنها تشكل تحديا في مواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.