3 نيسان 1941 – جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي خلال الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا
1042 – إدوارد المعترف يتوج ملكا على انكلترا.
1559 – توقيع معاهدة سلام كاتو كامبريسيس وإنهاء الحروب الإيطالية.
1834 – محاكمة الجنرالات في حرب الاستقلال اليونانية بتهمة الخيانة.
1865 الحرب الأهلية الأمريكية.. قوات الاتحاد الأمريكية في الشمال تسيطر على ريتشموند فيرجينيا عاصمة الولايات الكونفيدرالية الأمريكية في الجنوب.
1885 – منح غوتليب دايملر براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارته.
1941 – جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي خلال الحرب العالمية الثانية.
1973 – المخترع الأمريكي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال.
من مواليد هذا اليوم
1881 – ألتشيدي دي غاسبيري رئيس وزراء إيطاليا.
1930 – هلموت كول مستشار ألمانيا.
من وفيات هذا اليوم
1897 – يوهانس برامس.. موسيقي ألماني.
2006 – محمد الماغوط.. شاعر وكاتب وأديب سوري.