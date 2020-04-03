3 نيسان 1941 – جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي خلال الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1042 – إدوارد المعترف يتوج ملكا على انكلترا.

1559 – توقيع معاهدة سلام كاتو كامبريسيس وإنهاء الحروب الإيطالية.

1834 – محاكمة الجنرالات في حرب الاستقلال اليونانية بتهمة الخيانة.

1865 الحرب الأهلية الأمريكية.. قوات الاتحاد الأمريكية في الشمال تسيطر على ريتشموند فيرجينيا عاصمة الولايات الكونفيدرالية الأمريكية في الجنوب.

1885 – منح غوتليب دايملر براءة اختراع ألمانية لتصميم محرك سيارته.

1941 – جلاء القوات البريطانية عن ميناء بنغازي خلال الحرب العالمية الثانية.

1973 – المخترع الأمريكي مارتن كوبر يجري أول مكالمة هاتفية في التاريخ عبر الهاتف النقال.

من مواليد هذا اليوم

1881 – ألتشيدي دي غاسبيري رئيس وزراء إيطاليا.

1930 – هلموت كول مستشار ألمانيا.

من وفيات هذا اليوم

1897 – يوهانس برامس.. موسيقي ألماني.

2006 – محمد الماغوط.. شاعر وكاتب وأديب سوري.