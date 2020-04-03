إصابات كورونا حول العالم تتخطى المليون والوفيات 51356 شخصاً

عواصم-سانا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين مع نهاية كانون الأول الماضي ليتخطى عدد الإصابات به اليوم أكثر من مليون إصابة في 207 دول حول العالم ويتسبب بوفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة حيث رصدت فيها 235747 حالة ووفاة 5620 وجاءت إيطاليا في المركز الثاني ب115242 اصابة وبلغ عدد الوفيات فيها 13915 وإسبانيا ثالثة ب110238 حالة اصابة فيما وصل عدد الوفيات فيها الى 10096 تلتها ألمانيا ب84264 إصابة فيما تراجعت الصين للمركز الخامس ب81589 اصابة مع تسجيل 3318 حالة وفاة.

وتأتي أغلبية حالات الشفاء من الفيروس من نصيب الصين التي سجلت فيها حسب البيانات الرسمية 76408 متعافين حيث أعلنت السلطات الصينية سابقا أنها تمكنت من احتواء الوباء وسط عودة تدريجية للحياة الطبيعية إلى مدينة ووهان التي بدأ منها انتشار الوباء.

ومن بين الدول التي ارتفع فيها عدد الاصابات بالفيروس أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة في كندا اليوم أن عدد حالات الإصابة في البلاد تخطى عشرة آلاف بينما قفز عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة مشيرة الى أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 أمس الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية زيادة حالات الإصابة بالفيروس 49 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجموع المصابين إلى 691 حالة وسبع حالات وفاة جديدة ليصل عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 44شخصا.

من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل خمس إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 160 إصابة.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 86 حالة جديدة ووفاة ستة أشخاص بالفيروس مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في البلاد حتى اليوم بلغ 865 حالة بينهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و58 حالة وفاة.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بالفيروس وشفاء حالة واحدة إضافة إلى تسجيل ثالث حالة وفاة بالمرض.

من جهتها سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي 11 إصابة جديدة بالفيروس في السليمانية هم ستة رجال وثلاثة اطفال وامرأتان فيما أعلنت السلطات الصحية الليبية تسجيل أول حالة وفاة جراء الفيروس في البلاد.

في السياق ذاته أعلن وزير الصحة في النظام التركي فخر الدين قوجة تسجيل أكثر من 2400 حالة جديدة في البلاد ما رفع المجموع الكلي للإصابات إلى 18135 والوفيات الى 356 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة اليوم.

وفي بريطانيا قال مصدر مطلع على مناقشات الطوارئء التي تجريها الحكومة البريطانية إن أسوأ سيناريو تواجهه الحكومة يضع تصورا لوفاة 50 ألف شخص بسبب الفيروس إذا لم يتم الالتزام بإجراءات العزل الذاتي.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أنها تعمل على تأمين نحو 100 ألف كيس خاص لجثث الموتى لتلبية طلب الحكومة الفيدرالية.

وأعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق تسجيل 27043 إصابة جديدة بالفيروس و910 حالات وفاة خلال يوم واحد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213144 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 5620.