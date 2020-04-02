البنك الدولي يقر خطة مساعدات طارئة بقيمة 160 مليار دولار خلال 15 شهرا لمواجهة تداعيات كورونا

واشنطن-سانا

أقر البنك الدولي اليوم خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

وأعلن مجلس البنك الذي مقره واشنطن وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 9ر1 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلداً وعمليات جارية في 40 بلدا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس “نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد 19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي” مشيرا إلى أن الدول الأكثر فقرا والأكثر ضعفاً هي التي من المرجح أن تكون الأكثر تضررا.

ويعمل البنك أيضا لإعادة توزيع 7ر1 مليار دولار من التمويل الحالي بما في ذلك استخدام خطوط ائتمان خاصة بالطوارئ.

وقال البنك إن الهند ستكون أكبر مستفيد من الدفعة الأولى من البرامج حيث ستحصل على تسهيل بقيمة مليار دولار تليها باكستان مع 200 مليون دولار وأفغانستان أكثر من 100 مليون دولار.