SCS-NET
الشريط الأخباري

دمشق.. حظر التجول في يومه التاسع (من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً)

انظر ايضاً

التزام تام بحظر التجول بين محافظة دمشق وريف دمشق

تصوير ساجد ترمانيني

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved