وفاة عامل في شركة كهرباء الحسكة أثناء تأدية واجبه الوظيفي

الحسكة-سانا

توفي عامل في الشركة العامة لكهرباء الحسكة مساء اليوم أثناء تأديته واجبه الوظيفي وعمله على الصيانة الفنية في محطة تحويل مبروكة بريف المحافظة الغربي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن العامل محمد عيفان العبد توفى نتيجة سقوطه من برج كهربائي أثناء عمله مع زملائه على صيانة الخطوط المتوسطة في محطة تحويل كهرباء مبروكة في ريف محافظة الحسكة الغربي.

يشار إلى أن الشركة العامة لكهرباء الحسكة قدمت خلال سنوات الحرب على الإرهاب عشرة شهداء من عمالها نتيجة استهدافهم من قبل المجموعات الإرهابية أثناء تأديتهم الواجب الوظيفي.