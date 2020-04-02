انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة جراء عطل فني على خط 230 ك. ف الطبقة-البواب

الحسكة-سانا

انقطعت التغذية الكهربائية عن عموم محافظة الحسكة عصر اليوم نتيجة عطل فني على خط 230 ك.ف الطبقة-البواب القادم من سد الفرات.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية تعمل على تحديد مكان العطل الذي حدث على الأغلب نتيجة الأجواء الماطرة والرياح القوية في المنطقة الممتدة بين ريفي محافظتي الحسكة والرقة.

وأوضح عكلة أن الشركة وبهدف استمرار عمل القطاعات الخدمية ستقوم بتغذية الخطوط الكهربائية الواصلة إلى الأفران والمطاحن والمياه والاتصالات من الكميات المنتجة في محطة توليد السويدية ريثما يتم إصلاح خط الطبقة-البواب.

وكان الخط المذكور الذي يعد مصدر التغذية الكهربائية الوحيد للمشتركين في محافظة الحسكة تعرض خلال الأسبوع الماضي لعطل فني حيث استطاعت شركة الكهرباء إعادته إلى الخدمة بعد إجراء الصيانة اللازمة له.