استشهاد خمسة يمنيين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في مأرب

صنعاء-سانا

استشهد خمسة مواطنين يمنيين اليوم بنيران مرتزقة العدوان السعودي في مديرية رغوان بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن مرتزقة العدوان أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة لمواطنين على الطريق العام بين مأرب والجوف ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص كانوا على متنها.

وأشار المصدر إلى أن المواطنين من أبناء الجوف ويعملون في نقل البضائع وكانوا في طريق عودتهم من مدينة مأرب.

واستنكر المصدر استمرار جرائم المرتزقة بحق المواطنين في الطرقات العامة داعياً أبناء محافظتي مأرب والجوف الى الوقوف ضد هذه الجرائم المخالفة للقيم الإنسانية.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي اليوم 10 غارات على مديرية الحزم بالجوف.