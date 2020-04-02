منظمات دولية تحذر: الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر في ظل انتشار كورونا

باريس-سانا

حذرت ثلاث منظمات دولية مكلفة شؤون التغذية والصحة والتجارة من مخاطر حصول أزمة غذائية في العالم مع الاضطرابات في سوق المنتجات الزراعية وعدم حصول العاملين في القطاع الغذائي على حماية كافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مديري منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية قولهم في بيان مشترك اليوم إنه في حال قيام بعض الدول المصدرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حصول نقص أو لخفض الأسعار فان دولاً أخرى على الضفة الأخرى من السلسلة الغذائية العالمية قد تواجه مخاطر التعرض لنقص خطير.

وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ومدير منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في البيان إن الغموض حول توافر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير التي قد تتسبب بدورها بـ “نقص في السوق العالمية”.

وجاء في البيان أنه بالنسبة لهذه المنظمات الثلاث.. من المهم تأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية وخصوصاً في الدول الفقيرة بينما يرى خبراء منظمة فاو أن القيود على التصدير تؤدي في بعض الأحيان إلى مجاعة في الضفة الأخرى من العالم.

وفي سياق متصل عبرت المنظمات الدولية الثلاث عن قلقها من عوامل أخرى تهدد السلسلة الغذائية العالمية وبالخصوص تباطؤ حركة العاملين في قطاعي الزراعة والغذاء ما يتسبب بعرقلة الكثير من الزراعات الغربية.

ومن العناصر الأخرى المثيرة للقلق أشارت المنظمات أيضاً إلى حصول تأخر على الحدود لحاويات البضائع ما يؤدي إلى هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة التبذير الغذائي.

كما أشارت المنظمات إلى الحاجة لـ “حماية” الموظفين في قطاع الإنتاج الغذائي والعاملين في الصناعة التحويلية للأغذية الزراعية وأيضاً العاملين في التوزيع بهدف “التقليل من تفشي الفيروس في القطاع والحفاظ على سلاسل الإمدادات الغذائية”.

وسجل عدد من دول العالم اليوم مزيداً من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليصل عدد الإصابات في العالم إلى أكثر من 900 ألف وسط استمرار الإجراءات والجهود الحثيثة في محاولة للحد من انتشار هذا الوباء.