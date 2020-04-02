الهيئة الناظمة للاتصالات والسورية للاتصالات: عدم قطع الخدمات والاتصالات عن المشتركين في حال التأخر بالدفع

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً يقضي بعدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير بسبب الظروف الراهنة.

وطلبت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم من جميع مزودي الانترنت وشركتي الخلوي ومزودي خدمات التطبيقات وخدمات تتبع المركبات عدم قطع الاتصالات عن المشتركين في حال التأخر عن دفع الفواتير المترتبة عليهم وتأجيل التسديد إلى فترة لاحقة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

كما أصدرت المؤسسة السورية للاتصالات قراراً يقضي بتمديد دفع فواتير الدورة 6 من عام 2019 لمدة شهر كامل دون قطع الخدمة ودون تحميل المشتركين أي فوائد أو غرامات.