زراعة السويداء: حالة محصولي القمح والشعير جيدة وتبشر بموسم وفير

السويداء-سانا

أكدت مديرية الزراعة بالسويداء أن حالة القمح والشعير المزروعين بأراضي المحافظة جيدة وتبشر بموسم وفير جراء توافر الظروف المناسبة لهما.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد إلى أن الأمطار التي عمت أرجاء المحافظة وتجاوزت معدلاتها السنوية في جميع مناطقها ساعدت على الإنبات والنمو الجيد للمحصولين مبيناً أن المساحات المزروعة بهما تبقى بحاجة إلى هطولات مطرية خفيفة خلال شهر نيسان مع درجات حرارة مناسبة لضمان الوصول إلى الإنتاجية الجيدة.

ولفت المهندس حامد إلى أن العاملين في دائرة الوقاية يتابعون حشرة السونة التي تصيب القمح للعمل على مكافحتها ضمن الحقول في حال بلغت الإصابة عتبة الضرر الاقتصادي.

وبين المهندس حامد أن زراعة محصول الحمص في طور الاستكمال خلال الشهر الحالي حيث بلغت نسبة المساحات المزروعة لغاية تاريخه 132800 دونم بنسبة تنفيذ 41 بالمئة من مخطط الزراعة البالغ 323740 دونماً حيث يوجد إقبال على الزراعة وتشجع من المزارعين نتيجة توافر مخزون من الرطوبة بالتربة.

وبلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير بالسويداء للموسم الحالي 501540 دونماً بواقع 312850 دونماً للقمح و188690 دونماً للشعير.