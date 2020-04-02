الأمن الروسي يقبض على شخصين خططا للانضمام إلى الإرهابيين في سورية

سيمفيروبول-سانا

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم القبض اليوم على شخصين من آسيا الوسطى كانا يخططان للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي لإدارة شبه جزيرة القرم التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله في بيان: “تم اعتقال مواطنين من آسيا الوسطى من مواليد 1997 و1999 خططا للسفر إلى سورية عبر دولة ثالثة للانضمام إلى صفوف منظمة إرهابية دولية”.

ووفق البيان فإن الشخصين كان يخططان للانتقال من سيمفيروبول إلى كراسنودار وحصلا على تذاكر حافلات من كراسنودار إلى تبليسي في جورجيا وتذاكر طيران من تبليسي إلى اسطنبول للتسلل فيما بعد إلى الأراضي السورية.

وكانت وكالة الاستخبارات الروسية أعلنت الشهر الماضي أن جهاز الأمن الفيدرالي ألقى القبض على أفراد خلية سرية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أنشؤوا شبكة إقليمية لجمع وتحويل الأموال في ثلاث مناطق روسية حيث تم تحويل مبالغ مالية إلى حسابات الإرهابيين.