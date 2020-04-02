مزيد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجل عدد من دول العالم مزيداً من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وسط استمرار الإجراءات والجهود في محاولة للحد من انتشار الوباء.

ففي روسيا أعلنت سلطات البلاد تسجيل ست وفيات و771 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية 595 منها في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3548.

بدوره قال فلاديمير نيكيفوروف كبير اختصاصيي الأمراض المعدية بالوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية إن ذروة انتشار الفيروس التاجي في روسيا لم تنته بعد لكن الجائحة ستختفي بحلول الصيف مضيفاً: “نحن على أعتاب ذروة الارتفاع والوباء في النهاية سينتهي بحلول الصيف هذا أمر مؤكد”.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الروسية تخصيص 2ر5 مليارات روبل أي ما يعادل 7ر66 مليون دولار تقريباً من الصندوق الاحتياطي لشراء 1200 سيارة إسعاف للأقاليم بهدف مكافحة الفيروس.

وسجل في روسيا حتى أمس ما مجموعه 2777 حالة إصابة بالفيروس بينما تعافى 190 مريضاً.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 73522 حالة والوفيات إلى 872 مشيرة إلى أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6156 عن اليوم السابق بينما زاد عدد الوفيات بواقع 140.

وفي سنغافورة أعلنت وزارة الصحة رابع حالة وفاة بالفيروس بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات ليصل الإجمالي إلى ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1378 مقابل 1215 في اليوم السابق بينما تم تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في بنما أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32 بينما أكدت السلطات الأفغانية تسجيل 43 إصابة جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي المصابين إلى 239.

وسجلت نيوزيلندا 76 حالة إصابة مؤكدة جديدة و13 حالة محتملة ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة والمحتملة إلى 797 حالة إصابة في حين أعلنت السلطات في بولندا تسجيل 2554 إصابة بالفيروس و43 حالة وفاة وسط توقعات بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة بأن البلاد قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بالفيروس الشهر الجاري.

وسجلت تايلاند 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 15 كما تم تسجيل 104 إصابات ليرتفع العدد إلى 1875 بينما أعلنت وزارة الصحة في الهند أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع اليوم إلى 50 وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1965 وخرج 151 شخصاً من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسناً.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة أمس ارتفاع عدد الإصابات ب‍فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 728 إضافة إلى 52 حالة وفاة مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 182.