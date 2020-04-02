أكثر من خمسة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خمسة آلاف في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد على 213 ألف شخص.

ونقلت ا ف ب عن جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس قولها إن الولايات المتحدة سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 5116 لافتة إلى أن أغلب الوفيات تم تسجيلها في ولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات هناك 1374.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 213417.

ووفق تقديرات فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا فإن الفيروس سيقتل ما بين 100 ألف و240 ألف شخص وسيصيب الملايين.

وبعدما ظل لأسابيع عديدة يقلل من الأخطار المحتملة للفيروس على بلاده حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس من أن الأيام المقبلة ستكون عصيبة على صعيد الفاتورة البشرية للوباء في الولايات المتحدة وقال “سنواجه أسبوعين مرعبين”.