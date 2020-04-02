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إغلاق تسعة محلات مخالفة في اللاذقية

2020-04-01

اللاذقية-سانا

أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية اليوم تسعة محلات لعدم التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وبين مدير المهن والشؤون الصحية في المجلس قتيبة قرقماز أن قرارات الإغلاق شملت مغسلين للسيارات ومحلا لبيع الأجهزة الكهربائية ومحلا لبيع قطع الغسالات وآخر للدهانات وصالون حلاقة ومعرضين للسيارات ومستودع أجهزة مستعملة لافتا إلى أنه تم إغلاقها بالشمع الأحمر.

وأشار قرقماز إلى أن المديرية أغلقت منذ بدء تنفيذ قرارات إغلاق الفعاليات التجارية باستثناء الغذائية والصيدليات 30 محلا في مختلف أنحاء المدينة مشيرا إلى أن عناصر المديرية وضمن هذه الاجراءات تشدد على الرقابة الصحية في المحلات الغذائية وضرورة اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

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